Ф'юрі перед третім боєм "налякав" Вайлдера своєю вагою
Британський боксер Тайсон Ф'юрі пообіцяв, що вийде на третій бій з американцем Деонтеєм Вайлдером з вагою 136 кг
Про це повідомляє Daily Star.
За словами Ф'юрі, він має намір набрати перед боєм з Ф'юрі вагу 136 кг аби нокаутувати американця.
"Я очікую, що це буде схоже на наїзд 18-колісного автомобіля. І так воно і буде. Я наберу вагу і вийду на цей бій 136-кілограмовим. Тому що я налаштований на великий нокаут", - сказав Ф'юрі.
Третій бій між чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі.
Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
- 16 липня стало відомо, що поєдинок між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером відбудеться 9 жовтня.
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