Ф'юрі перед третім боєм "налякав" Вайлдера своєю вагою

Про це повідомляє Daily Star.

За словами Ф'юрі, він має намір набрати перед боєм з Ф'юрі вагу 136 кг аби нокаутувати американця.

"Я очікую, що це буде схоже на наїзд 18-колісного автомобіля. І так воно і буде. Я наберу вагу і вийду на цей бій 136-кілограмовим. Тому що я налаштований на великий нокаут", - сказав Ф'юрі.

Третій бій між чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі.

Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.