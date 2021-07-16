Оголошено дату третього бою між Ф'юрі та Вайлдером
Поєдинок між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером відбудеться 9 жовтня
Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у twitter.
Бій довелося перенести на осінь через позитивний тест на коронавірус у Ф'юрі. Спочатку планувалося, що поєдинок відбудеться 24 липня. Місце зустрічі не змінилося - вона відбудеться у Лас-Вегасі (США).
Ф'юрі захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
- Нагадаємо, 15 липня Тайсона Ф'юрі запідозрили у брехні про захворювання на коронавірус, через яке довелося відкласти його третій бій проти Деонтея Вайлдера.
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