Оголошено дату третього бою між Ф'юрі та Вайлдером

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у twitter.

Бій довелося перенести на осінь через позитивний тест на коронавірус у Ф'юрі. Спочатку планувалося, що поєдинок відбудеться 24 липня. Місце зустрічі не змінилося - вона відбудеться у Лас-Вегасі (США).

Ф'юрі захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.

