Ф'юрі заскочили на брехні задля зриву реваншу з Вайлдером
Британського важковаговика Тайсона Ф'юрі запідозрили у брехні про захворювання на коронавірус, через яке довелося відкласти його третій бій проти американця Деонтея Вайлдера
Про це повідомляє vRINGe.com.
Наприкінці липня Ф'юрі мав зустрітися з Вайлдером, але бій довелося відкласти через позитивний тест на COVID-19 у британця. Проте, замість того, щоб залишатися на самоізоляції, боксер відвідує громадські місця і не дотримується карантину.
Зокрема, Ф'юрі помітили у Лас-Вегасі (США), коли він брав напрокат автомобіль. В компанії Royal Exotic Cars навіть подякували британцю, що він скористався її послугами у Instagram.
Крім цього, багатьом здалася дивною поведінка новозеландського боксера Джозефа Паркера, який допомагав Тайсону Ф'юрі готуватися до поєдинку та також заявив, що хворий на коронавірус. Попри це, він 11 липня відвідав у Лас-Вегасі бій UFC між ірландцем Конором Макгрегором та американцем Дастіном Пуар'є.
24 липня у Лас-Вегасі Ф'юрі мав захищати титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Вайлдера. Бій перенесли на жовтень.
Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
- Нагадаємо, 13 липня промоутер іншого британського важковаговика - Ентоні Джошуа - Едді Хірн заявив, що ніякої хвороби у Тайсона Ф'юрі не було, а він фальсифікував діагноз через погані продажі квитків на поєдинок.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе