Ф'юрі заскочили на брехні задля зриву реваншу з Вайлдером

Про це повідомляє vRINGe.com.

Наприкінці липня Ф'юрі мав зустрітися з Вайлдером, але бій довелося відкласти через позитивний тест на COVID-19 у британця. Проте, замість того, щоб залишатися на самоізоляції, боксер відвідує громадські місця і не дотримується карантину.

Зокрема, Ф'юрі помітили у Лас-Вегасі (США), коли він брав напрокат автомобіль. В компанії Royal Exotic Cars навіть подякували британцю, що він скористався її послугами у Instagram.

Крім цього, багатьом здалася дивною поведінка новозеландського боксера Джозефа Паркера, який допомагав Тайсону Ф'юрі готуватися до поєдинку та також заявив, що хворий на коронавірус. Попри це, він 11 липня відвідав у Лас-Вегасі бій UFC між ірландцем Конором Макгрегором та американцем Дастіном Пуар'є.

24 липня у Лас-Вегасі Ф'юрі мав захищати титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Вайлдера. Бій перенесли на жовтень.

Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.



Нагадаємо, 13 липня промоутер іншого британського важковаговика - Ентоні Джошуа - Едді Хірн заявив, що ніякої хвороби у Тайсона Ф'юрі не було, а він фальсифікував діагноз через погані продажі квитків на поєдинок.

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