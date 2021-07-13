Промоутер назвав справжню причину зриву бою Вайлдер - Ф'юрі
Промоутер Едді Хірн розповів, чому був скасований бій між суперважкоатлетами Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером
Про це повідомляє Boxing News 24.
За словами Хірна, справжньою причиною зриву бою став не коронавірус, який був виявлений у Тайсона Ф'юрі, а низький відсоток продажу квитків.
"Боксери не змогли продати квитки. Ви можете зайти в інтернет і перевірити. За моєю інформацією, вони продали 25 чи 30 відсотків місць, що означає повний провал. Спортсмени не створили галасу, через що цифри PPV повинні були бути дуже низькі", - сказав промоутер Едді Хірн.
За інформацією ESPN, Ф'юрі отримав позитивний тест на коронавірус. Журналіст Дан Рафаел повідомив, що британець встиг отримати першу дозу вакцини і очікував другу. Новою орієнтовною датою бою є 9 жовтня
24 липня у Лас-Вегасі Ф'юрі мав захищати титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Вайлдера.
Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
- Нагадаємо, 16 червня Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер провели перед третім боєм дуель поглядів, яка тривала понад 5 хвилин.
- 8 липня стало відомо, що бій чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера перенесли через коронавірус.
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