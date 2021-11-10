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Ф'юрі після перемоги над Вайлдером був за крок від сенсаційного рішення

10 листопада, 2021 середа
15:55
Спорт Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі після перемоги над Деонтеєм Вайлдером думав про завершення кар'єри

Про це заявив його кузен та один з тренерів Енді Лі, повідомляє talkSPORT.  

За його словами, після третього поєдинку проти Вайлдера у жовтні, Ф'юрі розглядав варіант із завершенням кар'єри.

"Ми бачилися кілька тижнів тому і я запитав, чи він справді збирається завершити кар'єру. Він відповів: "Ну, я так думаю. Але тут є питання - що мені робити після завершення кар'єри", - розповів Лі. 

Він зазначив, що Ф'юрі поки не наважився на цей крок і продовжить виступи. 

"Він любить тренуватися, він любить битися, і, нехай зараз ніхто не може доставити йому проблем, він може отримувати задоволення, зачищаючи дивізіон, б'ючи інших хлопців та при цьому заробляючи дуже багато грошей", - сказав Лі.

Тренер додав, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі має стати інший британець - Ділліан Вайта, який є обов'язковим претендентом на титул WBC (Всесвітньої боксерської ради).   

"Йому подобається ідея бою проти Вайта, він у захваті від цього, тож я думаю, що саме Ділліан стане його наступним суперником", - сказав Лі. 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

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Бокс
Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер
Ділліан Вайт
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