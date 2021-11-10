Виходив на бій інвалідом: Ф'юрі після перемоги над Вайлдером переніс шестигодинну операцію
Британець Тайсон Ф'юрі боксував з американцем Деонтеєм Вайлдером з травмою та переніс після поєдинку складну операцію
Про це заявив батько та тренер боксера Джон Ф'юрі, повідомляє BoxingNews24.
За його словами, Ф'юрі перед третім боєм проти Вайлдера отримав важку травму та бився з американцем на знеболювальних.
"Тайсон отримав важку травму перед боєм. Йому зробили ін'єкції в обидва лікті і вони оніміли. Він потім переніс шестигодинну операцію. У нього були кісткові шпори, яких йому довелося позбутися. На той момент Тайсон був інвалідом, тому боксерська частина вилетіла у вікно", - розповів Ф'юрі-старший.
Він додав, що попри такі проблеми, вірив у перемогу над американцем.
"Все ж таки я знав, що він здобуде перемогу. Тому що, коли я глянув в очі Тайсона, він був готовий руйнувати та знищувати. Зрештою, це він і зробив. Все ж таки це було захопливе видовище для публіки. Один з найбільш захопливих боїв, який я коли-небудь бачив. Якщо чесно, Тайсон мав лише три з половиною тижні на підготовку", - сказав Джон Ф'юрі.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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3 листопада стало відомо, що Тайсон Ф'юрі буде змушений захищати звання чемпіона світу WBC у бою проти Ділліана Вайта.
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