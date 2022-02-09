Ф'юрі порівняв силу ударів Усика та Вайлдера

Про це Ф'юрі розповів у інтерв'ю Dubai Eye 103.8 Sport.

За його словами, порівнювати Усика та Вайлдера смішно, адже американець є найсильнішим панчером в історії, а українець не володіє нокаутуючим ударом.

"Чи є Усик складнішим суперником, ніж Вайлдер? Чорт забирай, ні. Ви жартуєте? Один – найпотужніший панчер в історії нашого виду спорту. А що може інший? Танцювати на рингу та тікати від мене? Його удари не завдали Ентоні Джошуа взагалі жодної шкоди. І Усик однозначно не завдасть шкоди такому хлопцю, як я", - сказав Ф'юрі.

Він додав, що взагалі не вважає Усика важковаговиком та пообіцяв його знищити. .

"Я його знищу. Він крузер, навіть середньоваговик. Серед любителів Усик виступав у категорії 75 кг. Я ж вже у 11 років був суперважковаговиком", - підсумував Ф'юрі.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він тричі зустрічався з Деонтеєм Вайлдером. У грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го та жовтні 2021 року британець нокаутував американця.



Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний поєдинок проти Ділліана Вайта.

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