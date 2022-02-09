Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Ф'юрі порівняв силу ударів Усика та Вайлдера

Ф'юрі порівняв силу ударів Усика та Вайлдера

9 лютого, 2022 середа
10:38
Спорт Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що українець Олександр Усик не здатен завдати йому шкоди, на відміну від американця Деонтея Вайлдера

Про це Ф'юрі розповів у інтерв'ю Dubai Eye 103.8 Sport. 

За його словами, порівнювати Усика та Вайлдера смішно, адже американець є найсильнішим панчером в історії, а українець не володіє нокаутуючим ударом.  

"Чи є Усик складнішим суперником, ніж Вайлдер? Чорт забирай, ні. Ви жартуєте? Один – найпотужніший панчер в історії нашого виду спорту. А що може інший? Танцювати на рингу та тікати від мене? Його удари не завдали Ентоні Джошуа взагалі жодної шкоди. І Усик однозначно не завдасть шкоди такому хлопцю, як я", - сказав Ф'юрі. 

Він додав, що взагалі не вважає Усика важковаговиком та пообіцяв його знищити. .  

"Я його знищу. Він крузер, навіть середньоваговик. Серед любителів Усик виступав у категорії 75 кг. Я ж вже у 11 років був суперважковаговиком", - підсумував Ф'юрі. 

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він тричі зустрічався з Деонтеєм Вайлдером. У грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го та жовтні 2021 року британець нокаутував американця. 
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
нокаут
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
Читайте також:
Алексей Дзермант
6 лютого, 2022 неділя
Головний ідеолог Лукашенка Дзермант про Україну: "Ця держава є небезпечною оточуючим. Особливо нам"
Лиз Трасс
7 лютого, 2022 понедiлок
МЗС Великої Британії: заяви Росії про відсутність планів нового наступу на українську територію є брехливими
Ентоні Блінкен
7 лютого, 2022 понедiлок
Блінкен припустив готовність України "рухатися вперед" щодо особливого статусу ОРДЛО
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.83
    Купівля 27.83
    Продаж 28.12
  • EUR
    Купівля 31.72
    Продаж 32.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
9 лютого
10:46
росія хакер
Регулятори в ЄС і США закликали банки бути готовими до кібератак з боку РФ
10:40
60% європейців підтримують ідею захисту України Євросоюзом і НАТО у разі вторгнення РФ, - опитування
10:24
Планували вчинити диверсії: СБУ виявила на Донбасі схрон окупантів зі зброєю та боєприпасами
10:10
Україна - Росія
Не боїшся, якщо обіграєте Росію, то Путін почне третю світову?, - Президент АФУ розповів про тиск перед півфіналом Євро-2022 з футзалу
10:08
Польща
Польща створила війська оборони кіберпростору
09:49
Ув'язнений окупантами в Макіївці українець Тимофеєв потребує лікування і негайного звільнення, - Денісова
09:38
Оновлено
Анастасія Шепіленко
Олімпіада-2022: Усі результати українців у п'ятий день Ігор у Пекіні
09:32
Інтерв’ю
Сергій Тітаренко
Війна не може "не торкнутися". Все залежить від того, як люди реагують на той "дотик", - психолог та ветеран Сергій Тітаренко
09:27
Ексклюзив
Зеленський Макрон
Максим Розумний: Хто відмовляється виконувати Мінські домовленості?
09:25
газ
У разі перебоїв через нове вторгнення Росії в Україну Японія планує постачати газ до ЄС, - Kyodo news
09:24
Єнін
Розстріл у Дніпрі: комісія МВС виявила позастатутні відносини та порушення доступу до зброї у військовій частині, де служив Рябчук
09:15
Оновлено
Колбі Стівенсон, Бірк Рудд та Генрік Гарлаут (зліва - направо)
Олімпіада-2022: Усі медалісти п'ятого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
09:07
Жозеп Боррель
У разі нового вторгнення РФ Євросоюз не вважає ймовірним наплив українських біженців, - Боррель
08:56
У Дарницькому районі Києва на дитмайданчику виявили тіло чоловіка
У Дарницькому районі Києва на дитмайданчику виявили тіло чоловіка
08:43
Команда ОКР з фігурного катання, допінг
Олімпіада-2022: У російських фігуристів через допінг можуть відібрати золото Ігор у Пекіні
08:35
Джен Псакі
У Білому домі виступили проти ідеї накладання негайних санкцій на "Північний потік-2"
08:27
коронавірус
Коронавірус: в Україні за добу виявили понад 38 тис. нових випадків
08:17
Анастасія Шепіленко
Олімпіада-2022: Українська гірськолижниця зійшла з дистанції у слаломі
08:16
сніг_зима
Україну протягом 9 лютого накриють сніг і поривчастий вітер
07:50
ООС
Доба на фронті: окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі, стріляли із гранатометів та скидали міни
07:33
гривня
Офіційний курс: гривня зміцніла щодо долара
07:15
безпілотнив ОБСЄ
ОБСЄ зафіксували скупчення військової техніки окупантів на Донбасі: є танки й міномети
2022, вiвторок
8 лютого
23:14
Дмитро Кулеба
Жодних рішень без України: Кулеба обговорив деескалацію агресії РФ із очільником МЗС Франції Ле Дріаном
23:08
Андрій Шевченко
Кращих ліків немає, - дружина Шевченка показала, як український тренер живе після провалу в "Дженоа"
23:01
Ексклюзив
У "нормандському форматі" для налагодження взаємодії намагаються застосувати гуманітарний порядок денний, - експерт
23:00
Естонія підтримає Україну в питанні вступу до ЄС, - спікер естонського парламенту Ратас
22:46
Олексій Резніков
Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус
22:33
Крістіан Еріксен
Тренер клубу АПЛ розповів, як почувається футболіст Еріксен, який відновив кар'єру після того, як ледь не помер на Євро-2020
22:28
посольство США
"Слово "автономія" ніде не згадується": США звинуватили РФ у викривленні Мінських угод
22:28
Вадим Пристайко
Ракети для протидії РФ у морі та будівництво кораблів: Пристайко заявив, що Британія надасть Україні озброєння на $2 млрд
22:06
Ексклюзив
Ігор Лапін
"Нехай посилює охорону Мінської АЕС": екснардеп Лапін попередив Лукашенка, що у разі війни бойові дії відбуватимуться не лише в Україні
21:43
Ханський палац
У Криму стіна Ханського палацу тріснула під час "реставрації" окупантами
21:32
Ексклюзив
Вікторія Пташник
"Від підкупу виборців до виборів через смартфон": екснардепка Пташник пояснила ідею онлайн-голосувань тим, що Зеленський "дуже хоче на другий термін"
21:13
За незаконне переведення медика на півставки керівника закладу штрафуватимуть на 65 тис. грн, - Ляшко
21:12
сертифікат, вакцинація
За тиждень понад 7,5 тис. невакцинованих від COVID-19 працівників відсторонили без збереження зарплати, - Кузін
21:02
Ексклюзив
Кушнірук
Виводити з тіні деякі професії потрібно, але вимагати при цьому встановлення касових апаратів абсурдно – експерт
20:52
Тео Ернандес
"Мілану" вдалось продовжити контракт з найдорожчим футболістом команди
20:47
Ексклюзив
Олексій Гарань
"Написано чітко - спочатку безпека": політолог Гарань про виконання Мінських домовленостей та вибори в ОРДЛО
20:41
Збігнєв Рау
Очільник ОБСЄ Рау приїде в Україну та відвідає зону ООС, потім полетить до Москви на переговори з Лавровим
20:26
"Палмейрас" - "Аль-Ахлі"
Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу з футболу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV