Ф'юрі порівняв силу ударів Усика та Вайлдера
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що українець Олександр Усик не здатен завдати йому шкоди, на відміну від американця Деонтея Вайлдера
Про це Ф'юрі розповів у інтерв'ю Dubai Eye 103.8 Sport.
За його словами, порівнювати Усика та Вайлдера смішно, адже американець є найсильнішим панчером в історії, а українець не володіє нокаутуючим ударом.
"Чи є Усик складнішим суперником, ніж Вайлдер? Чорт забирай, ні. Ви жартуєте? Один – найпотужніший панчер в історії нашого виду спорту. А що може інший? Танцювати на рингу та тікати від мене? Його удари не завдали Ентоні Джошуа взагалі жодної шкоди. І Усик однозначно не завдасть шкоди такому хлопцю, як я", - сказав Ф'юрі.
Він додав, що взагалі не вважає Усика важковаговиком та пообіцяв його знищити. .
"Я його знищу. Він крузер, навіть середньоваговик. Серед любителів Усик виступав у категорії 75 кг. Я ж вже у 11 років був суперважковаговиком", - підсумував Ф'юрі.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він тричі зустрічався з Деонтеєм Вайлдером. У грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го та жовтні 2021 року британець нокаутував американця.
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Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний поєдинок проти Ділліана Вайта.
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