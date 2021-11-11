Ф'юрі пояснив, чому Усик ніколи не наважиться на бій з Вайлдером
Батько та тренер британського боксера Тайсона Ф'юрі - Джон Ф'юрі - заявив, що українець Олександр Усик не ризикне битися з американцем Деонтеєм Вайлдером
Про це Ф'юрі-старший заявив у інтерв'ю BT Sport Boxing.
За його словами, ні Олександр Усик, ні британець Ентоні Джошуа не наважаться битися з американцем, бо розуміють небезпеку через його нокаутуючий удар, яким він двічі відправляв Тайсона Ф'юрі в нокдаун у програному 10 жовтня поєдинку.
"Що взяти з Джошуа? Його побили. Тайсон та Вайлдер влаштували справжню чоловічу війну, ви вважаєте, що Джошуа колись вийде на ринг проти одного з них? Я скажу вам, що ніхто не битиметься з Вайлдером. Усик не битиметься з Деонтеєм, бо це надто небезпечно. Джошуа однозначно не піде цим шляхом", - переконаний Джон Ф'юрі.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 10 листопада Ентоні Джошуа заявив, що хотів би провести бій проти Деонтея Вайлдера після бою-реваншу з Олександром Усиком.
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