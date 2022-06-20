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Ф'юрі ухвалив несподіване рішення щодо продовження кар'єри

20 червня, 2022 понедiлок
11:03
Спорт Тайсон Ф'юрі

Промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що британський боксер повернеться на ринг до кінця 2022 року

Про це повідомляє BoxingScene

За словами Боба Арума, британець повернеться на ринг до кінця 2022 року та може провести поєдинок проти співвітчизника Джо Джойса. 

"Думаю, що він збирається знову битися. Чекаю, що Тайсон повернеться на ринг до кінця року. Якщо Джойс виграє свій бій у липні, то його поєдинок з Ф'юрі буде не гіршим, ніж був бій Тайсона та Ділліана Вайта. Це надалі може призвести до поєдинку Ф'юрі проти переможця бою Джошуа - Усик", - сказав Арум. 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні він нокаутував Ділліана Вайта з Великої Британії та вкотре оголосив про завершення кар'єри. 

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.  20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші. 

У 2021 році WBO санкціонувала бій Олександра Усика за "тимчасовий" пояс проти другого номера рейтингу організації Джо Джойса. Поєдинок так не відбувся, через те, що українець отримав право битися з Ентоні Джошуа. 

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Бокс
Олександр Усик
Боб Арум
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Джо Джойс
Ділліан Вайт
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