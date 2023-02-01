Про це повідомило видання Kyodo з посиланням на японських урядовців.

Цьогоріч Японія головує у G7.

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на відеосаміт, під час якого лідери G7 мають намір підтвердити єдність у протидії російській агресії.

Японія вважає доцільним проведення такого саміту напередодні прогнозованого широкомасштабного наступу РФ на Україну навесні.

Лідери також, імовірно, обговорять, як відновлювати пошкоджені енергетичні об'єкти в Україні та сприяти підтримці приватного сектора.

За словами джерел, політики обміняються думками про те, як стабілізувати глобальні енергетичні ринки, які перебувають у нестабільному стані після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, коли ціни на нафту та природний газ у всьому світі різко зросли.

На зустрічі прем'єр-міністр Фуміо Кісіда планує представити своє бачення світу без ядерної зброї на тлі занепокоєння, що Росія може використати її проти України у війні.

1 лютого стало відомо, що уряд Японії виділив $170 млн на відновлення України. Кошти буде спрямовано передусім на відбудову пошкодженої ракетними атаками критичної інфраструктури.

Раніше Кішіда висловив готовність розглянути можливість відвідати Україну для переговорів із Зеленським, якщо будуть виконані належні умови.

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