Уряд Японії виділив $170 млн на відновлення України: їх спрямують на відбудову критичної інфраструктури
Уряд Японії виділив $170 млн на відновлення України. Кошти буде спрямовано передусім на відбудову пошкодженої ракетними атаками критичної інфраструктури
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури України.
"Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах", - зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.
"Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів", - додав він.
- 12 січня стало відомо, що уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України.
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