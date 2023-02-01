Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури України.

"Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах", - зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.

"Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів", - додав він.

12 січня стало відомо, що уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України.

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