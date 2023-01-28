Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що США та їхні союзники намагаються уникнути серйозного збою на ринку, тому "Велика сімка" готова погодитись з ЄС, якщо Союз встановить стелю цін на російське дизельне пальне в діапазоні від 100 до 110 доларів за барель.

ЄС має дійти одноголосного рішення, щоб встановити стелю цін. Механізм діятиме, забороняючи компаніям ЄС надавати страхові чи фінансові послуги для перевезення російського палива, якщо воно не буде продано за встановленою межею цін. Має дві мети: обмежити доходи Росії, не порушуючи світові енергетичні ринки.

Поки Європейська комісія запропонувала граничний рівень у 100 доларів. Новий діапазон G7 означає, що "Велика сімка" віддала б перевагу вищій ціні - через побоювання, що встановлення занадто низького рівня може призвести до стрибків цін або перебоїв з постачаннями в Європі, але що її встоїть і 100 доларів.

За словами джерела Bloomberg, переговори продовжуються, але сторони з оптимізмом дивляться на досягнення угоди до набуття чинності забороною ЄС на імпорт. Останнім часом російське дизельне пальне продається за ціною від 115 до 120 доларів за барель.

10 січня ЗМІ повідомили, що країни G7 готують дві граничні ціни на російські нафтопродукти. З 5 лютого, коли наберуть чинності санкції ЄС щодо заборони на імпорт російських нафтопродуктів, коаліція G7 також запровадить обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як дизельне пальне, гас і мазут, щоб ще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв і її здатність фінансувати своє вторгнення в Україну.

26 січня ЗМІ повідомили, що ЄС планує обмежити ціну на експорт нафтопродуктів РФ. Ціна в 100 доларів за барель буде застосовуватися до таких продуктів, як дизельне пальне. Обмеження в 45 доларів за барель застосовуватиметься до продуктів зі знижкою, таких як мазут.

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