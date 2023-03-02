Галущенко: Україна виграла у РФ битву в енергетиці, маємо профіцит у системі
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що, переживши цю зиму, Україна перемогла Росію в битві за енергетику
Про це він сказав під час виступу на форумі “Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату” (P-TECC) у Загребі.
“Станом на сьогодні ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву ”, - сказав він.
Галущенко повідомив, що Україна уже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону та інших майбутніх випробувань. Зазначається, що одним із ключових короткострокових завдань у цьому напрямку є децентралізація генерації.
“Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генеруючих потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами”, - зазначив міністр.
Україна також розвиватиме альтернативні джерела енергії - сонячну та вітряну. Окрім того, передбачається модернізація системи передачі електроенергії, пошкодженої внаслідок російських атак. Відбудова мереж передбачатиме насамперед їх модернізацію та підвищення рівня захисту в умовах воєнних викликів.
Галущенко наголосив, що в середньостроковій перспективі Україна розвиватиме і безвуглецеву атомну генерацію, яка цього опалювального сезону відіграла ключову роль.
- Раніше він розповів, що якщо Росія не завдаватиме нових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не доведеться вводити обмеження електроенергії.
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