Гарбузова каша. Рецепт
Гарбузова каша – це страва, яку готують із гарбуза. Її часто варять на воді чи на молоці. Також додають масло
Інгредієнти (орієнтовно на 6 порцій):
- Один кілограм гарбуза
- Три склянки молока
- 200 г кукурудзяної крупи
- Дві столові ложки топленого вершкового масла
- Дві столові ложки коричневого цукру
- Дрібка солі
Рецепт приготування гарбузової каші:
- Підігріваємо молоко
- Чистимо гарбуз
- Нарізаємо гарбуз на дрібні кубики
- Кладемо в молоко кубики гарбуза
- Додаємо олію, сіль та цукор
- Доводимо до кипіння
- Всипаємо в каструлю кукурудзяну крупу
- Варимо до готовності на малому вогні
Смачного!
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