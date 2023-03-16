Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Аксьонова, володарів російського паспорта необхідно позбавляти громадянства РФ у судовому порядку, якщо вони не встають під гімн Росії.

"Я вважаю за необхідне поставити питання про позбавлення громадянства, якщо задокументовано випадок невставання під гімн Росії. Навіщо тобі громадянство, якщо ти не встаєш, не поважаєш символи держави – прапор, гімн. Давайте у судовому порядку позбавляти громадянства", - сказав Аксьонов.