Гауляйтер Криму Аксьонов закликав позбавляти громадянства РФ усіх, хто не підводиться під гімн Росії
Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов запропонував позбавляти громадянства РФ усіх, хто не підводиться, коли лунає гімн Росії
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Аксьонова, володарів російського паспорта необхідно позбавляти громадянства РФ у судовому порядку, якщо вони не встають під гімн Росії.
"Я вважаю за необхідне поставити питання про позбавлення громадянства, якщо задокументовано випадок невставання під гімн Росії. Навіщо тобі громадянство, якщо ти не встаєш, не поважаєш символи держави – прапор, гімн. Давайте у судовому порядку позбавляти громадянства", - сказав Аксьонов.
- 21 лютого Сергій Аксьонов підтримав Євгена Пригожина у протистоянні з міноборони РФ і нагадав про розстріли генералів у 1941 році.
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