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OPINION

Гаяна: демократіям не варто бавитись із сірниками

Руслан Рохов
9 грудня, 2023 субота
18:05
Погляд Руслан Рохов

Авторитарні режими та фінансовані ними терористичні мережі будуть і далі сіяти загрози, хаос та паніку

Якщо зло сходить з рук, тоді зло повторюється.

Початок анексії Гаяни — це метастази процесу, який запустила РФ. Якщо не ампутувати це явище, то гангрена територіальних претензій почне вражати й інші, досі спокійні відносно демократичні регіони.

Авторитарні режими та фінансовані ними терористичні мережі будуть і далі сіяти загрози, хаос та паніку.

Це буде посилювати попит на сильну руку в демократичних державах, виборці яких будуть керовані другою потребою Піраміди потреб Маслоу.

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В результаті зростатиме ймовірність дрейфу деяких навіть стійких демократій у бік конкурентної автократії.

Путін жде сильних візаві для переговорів про новий світовий порядок права сили. Десь там на сході сидять на березі та очікують, коли повз них пропливе демократія…

Що буде, коли країнами світу будуть правити амбітні автократи, яких будуть підтримувати екзальтовані маси, я писати не буду.

Просто акцентую, що солярку розлито, і її випари вже у повітрі.

То ж демократіям не варто бавитись із сірниками…

P.S. Для торжества Зла достатньо бездіяльності Добра.

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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