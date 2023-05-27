Гайдай: фото, де росіяни повісили трьох жителів Луганщини, ймовірно, постановка для залякування
Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни на тимчасово окупованій території залякують й катують партизанів і місцевих жителів
Про це він розповів в етері Еспресо.
Чинний голова ОВА Артем Лисогор раніше розповідав про мешканця Сватівщині, якого росіяни повісили за проукраїнську позицію, у мережі з'явилося фото трьох страчених. На запитання щодо цієї ситуації Гайдай відповів: "Була така інформація, але скоріш за все на той момент фотографія була постановка саме "МДБ "ЛНР" (так зване міністерство державної безпеки, - ред.) для залякування місцевого населення і партизанського руху".
Ексочільник Луганщини наголосив, що нині в регіоні партизанам стає все важче працювати.
"Чим більше невдач ворога чим більше вони бачать, що усі війська, які приїжджають - переважна більшість повертається в пакетах, це лише їх озлоблює. Вони дуже часто застосовують колективну відповідальність, от приїжджають в село чи якесь місто, забирають перших людей, яких там побачили 10-15 і везуть до Луганська. Далі їх там катують і не всі повертаються назад, доводять людей до самогубства саме оцим пресингом і фізично, і психологічно. Зараз із цим жорсткіше на Луганщині", - додав Гайдай.
Крім того, він розповів про те, як рашисти у місті Щастя відрізали дівчині голову за татуювання тризуба на шиї: "Дійсно катування страшні, що ми там з’ясуємо потім після деокупації - це будуть дуже страшні речі".
- Увечері 11 квітня в мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим.
- 24 травня очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що окупанти повісили чоловіка на Сватівщині. Він мав чітку проукраїнську позицію.
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