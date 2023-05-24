Росіяни повісили мешканця тимчасово окупованої Луганщини за його проукраїнську позицію, – ОВА
Після безуспішних допитів російська окупаційна армія стратила мешканця Луганщини за його проукраїнську позицію. Чоловіка повісили
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині. Він мав чітку проукраїнську позицію. Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати.
Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці", - написав він.
За його словами, після деокупації регіону катів знайдуть і покарають.
"При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде!" - наголосив Лисогор.
- Увечері 11 квітня в мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим.
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