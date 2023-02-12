Гайдай: росіяни дещо відступили на Кремінському напрямку

Про це Сергій Гайдай поінформував у телеграмі.

За словами голови ОВА, ситуація на Луганщині складна, однак контрольована Силами оборони.

"Декілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою й в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії і авіації" - ствердив Сергій Гайдай.

Однак на Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат, тож російська армія "відтягнулася" для поповнення своїх підрозділів.

"Вони (окупанти - ред.) відтягнулися, адже їм треба було поповнити свої підрозділи, оскільки були достатньо розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після гарної відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад", - повідомив він.