Гайдай: росіяни дещо відступили на Кремінському напрямку
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай звітував, що останні декілька днів війська РФ активно вели атаки в напрямку Кремінної, однак відійшли, зазнавши суттєвих втрат
Про це Сергій Гайдай поінформував у телеграмі.
За словами голови ОВА, ситуація на Луганщині складна, однак контрольована Силами оборони.
"Декілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою й в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії і авіації" - ствердив Сергій Гайдай.
Однак на Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат, тож російська армія "відтягнулася" для поповнення своїх підрозділів.
"Вони (окупанти - ред.) відтягнулися, адже їм треба було поповнити свої підрозділи, оскільки були достатньо розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після гарної відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад", - повідомив він.
- Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Черняк ствердив, що до 24 лютого Росія не зможе розпочати широкомасштабний наступ на Сході через брак ресурсів.
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