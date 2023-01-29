Гайдай: у лютому на Луганщину можуть прибути нові мобілізовані військові РФ
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай не виключає новий великий наступ військ РФ: у лютому очікується прибуття нових російських мобілізованих
Про це голова Луганської ОВА поінформував у телеграмі з посиланням на заяви в етері телемарафону.
Так, Сергій Гайдай запевнив, що ситуація на фронті нині стабільна: у Білогорівці ЗСУ тримають оборону, на Сватівсько-Кремінному напрямку є невеликий рух уперед. Швидко просунутися Силам оборони не вдається: територія занадто щільно замінована.
У лютому очікується прибуття на Луганщину нових російських мобілізованих.
"Луганська лінія фронту завалена тілами рашистів, здебільшого - це вагнерівці, яких Росія вважає винятково гарматним м‘ясом. Кремінну ворог підсилює кадровими військовими, поки чекають на свіжомобілізованих, але ситуацію це не змінює", - мовиться в повідомленні.
Так, пізніше голова ОВА повідомив журналістам марафону "Єдині новини", що не можна виключати перспективу нового великого наступу військ РФ:
"Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів - це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх вкрай багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількістю так потроху просуваються вперед", - сказав він.
- 15 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що Сили оборони України в дуже важких боях просуваються вглиб Луганської області в напрямку Кремінної та Сватового.
- 28 січня командир підрозділу 112-ї бригади ТРО Києва Юрій Федоренко зазначив, що на Сватівському й Харківському напрямках групи російських спецпризначенців проводять ударно-штурмові дії, перевіряючи оборону України.
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