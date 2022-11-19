Гайдай заявив, що ЗСУ постійно просуваються вперед на Луганщині

Про це Гайдай повідомив в етері телемарафону.

"ЗСУ постійно просуваються уперед, попри постійне поповнення особового складу в росіян. У звільнених селах окупанти залишили той "русскій мир", в якому вони звикли жити багато років", - заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, росіяни продовжують обстрілювати Макіївку. Жителі Луганщини живуть у підвалах, щоб зберегти собі життя.

"Підвозимо їм гуманітарні набори та ліки. Серед комунікацій, що там уціліли, у кращому випадку – це колодязі", - додав Гайдай.

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