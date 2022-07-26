Про це Кулеба написав у twitter.

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності", - написав Кулеба.

25 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС готуватися до повного припинення постачання газу з Росії.

26 липня країни ЄС погодили надзвичайний план скорочення споживання газу на випадок перебоїв з пальним з РФ.

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