Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що газова війна Росії проти Європи є прямим продовженням повномасштабної агресії РФ в Україні
Про це Кулеба написав у twitter.
"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності", - написав Кулеба.
- 25 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС готуватися до повного припинення постачання газу з Росії.
- 26 липня країни ЄС погодили надзвичайний план скорочення споживання газу на випадок перебоїв з пальним з РФ.
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