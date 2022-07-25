Про це повідомляє DW.

За її словами зупинка постачання газу з РФ рано чи пізно відбудеться.

"Наразі Росія лише частково постачає газ або взагалі не постачає його до 12 країн-членів ЄС. Тому Європа має бути готовою до найгіршого варіанту - повної зупинки постачання газу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС має намір знизити споживання російського газу на 15% до березня 2023 року, а до 2027 року остаточно відмовитися від нього. Задля цього, ЄС збирається інвестувати 300 млрд євро в проєкти з економії газу та переходу до відновлюваних джерел енергії.

"Водночас ми укладаємо нові угоди з надійнішими партнерами, такими як США та Норвегія", - сказала фон дер Ляєн.

20 липня стало відомо, що ЄС вже цього року планує скоротити споживання російського газу на 15%.

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