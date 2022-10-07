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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Газпром недоплатив Нафтогазу близько $200 млн, - Вітренко

Газпром недоплатив Нафтогазу близько $200 млн, - Вітренко

7 жовтня, 2022 п'ятниця
16:41
війна з Росією Юрій Вітренко

Голова правління української компанії Юрій Вітренко повідомив, що обсяг недоплати російського "Газпрому" НАК "Нафтогаз України" за транзит газу становить близько $200 млн

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". 

"Приблизно $200 млн. Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується щомісяця", – сказав Вітренко 

Окрім цього, він зазначив, що вимога щодо недоплати – це перша вимога, зафіксована в арбітражному проханні, а далі компанія працює над іншими вимогами.

Водночас Юрій Вітренко зазначив, що можливе зупинення Росією транзиту газу через Україну, до чого готується компанія, також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.

"Виставляти рахунки (після зупинення транзиту, – ІФ-У) будемо, і, можливо, зупинення транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем – потрібно бути до цього готовим", – пояснив Вітренко.

Також глава Нафтогазу нагадав, що транзитний контракт 2019 року було підписано на умовах "качай або плати". Водночас "Газпром" із травня платить менше, ніж передбачає угода. "Нафтогаз" також оцінює можливість заяви про додаткові умови російському монополісту.

  • 1 жовтня Юрій Вітренко повідомив, що до наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.

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газ
Нафтогаз
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