Газпром погрожує скоротити транзит газу до Європи через ГТС України

Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram, пише "Європейська правда".

"Газпром" заявив, що деякі обсяги газу, призначені для Молдови, залишаються в Україні, і попередив, що обмежить обсяги транзиту з 28 листопада відповідно до кількості газу, що не доходить до молдовських споживачів.

"21 листопада Молдовагаз відповідно до контракту оплатив Газпрому частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України - 52,52 млн куб. м газу", - йдеться у заяві.

Український маршрут є останнім трубопроводом, що залишився, який все ще постачає російський газ до Західної Європи, оскільки Москва поступово скорочувала поставки на континент ще з довоєнних часів.

Нагадаємо, станом на 1 листопада Газпром скоротив видобуток газу на майже 20%, а експорт – на понад 40%.

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