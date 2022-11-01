Цьогоріч Газпром скоротив видобуток газу на майже 20%, а експорт – на понад 40%

Про це повідомляє "Економічна правда", з посиланням на пресслужба компанії.

Крім цього, попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,6% – 11,1 млрд кубометрів.

Експорт до країн далекого зарубіжжя скоротився на 42,6% (67,6 млрд куб. м) та становив 91,2 млрд куб. м. Компанія постачає газ згідно з підтвердженими заявками.

Натомість експорт до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" зростає, а постачання регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.

Варто зазначити, що у своєму зведенні Газпром турбується про заповненість українських ПСГ.

Нагадаємо, станом на 25 жовтня Європа накопичила більше газу, ніж потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.

24 жовтня єврокомісарка з енергетики заявила, що Європа готова перезимувати без російського газу.

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