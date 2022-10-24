Європа готова перезимувати без російського газу - єврокомісарка з енергетики

Про це зазначила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє сайт Delfi.

"У нас є кризові сценарії та механізми солідарності з державами-членами для надання допомоги регіонам, що її потребуватимуть. Наші підземні сховища газу будуть заповнені завчасно, що гарантує додаткову безпеку", - зазначила Сімсон.

Вона наголосила, що попередні заходи єврокомісії, що стосувалися енергетичного сектору. Вони допомогли знизити ціну на енергоносії, порівняно з рекордними серпневими показниками. Для цього країни-члени ЄС знизили на 15% споживання газу, а також провели успішні перемовини щодо постачання газу з Норвегією, Алжиром та Азербайджаном.

"Додаткові поставки з цих країн успішно допомагають нам знизити залежність від російського газу. Частка газу, що імпортується до Європи російським трубопроводом, знизилася з 41% до 9%", – наголосила Кадрі СІмсон.

Вона також наголосила, що єврокомісія підготувала перелік нових заходів, що їх вживатимуть для боротьби з високими цінами на енергоносії. Якщо країни з ними погодяться, то ці заходи будуть негайно реалізовані за пришвидшеною процедурою. Зокрема йдеться про централізоване обмеження ціни на газ.

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