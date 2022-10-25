Про це повідомило видання Bloomberg.

Стало відомо, що газові сховища майже заповнені ще до того, як європейці встигли підняти температуру в своїх оселях. Ціни на газ також різко знизилися і становлять менше третини свого літнього піку.

Проте ризики ще попереду: багато що залежить від погоди, і різке похолодання швидко змусить Європу почати використання запасів. Уряди також стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть перевернути ринок, проте наприкінці жовтня континент знаходиться в кращій формі, ніж політики могли сподіватися.

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М'яка погода поки що допомагає обмежити попит, але європейські політики стурбовані тим, що більш низькі ціни на газ - порівняно з літнім піком - призведуть до зростання споживання, коли температура знизиться.

"Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме щонайменше до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання", - сказав Джакомо Масато, провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії "Illumia"

Окрім цього, за оцінками, скорочення попиту на газ у 2022 році оцінюється приблизно на 7-9%, "в основному коштом відключення великих промислових споживачів". Однак це не досягає цільового показника ЄС у 15%.

Нагадаємо, як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль в українських сховищах достатньо газу для опалювального сезону

Італія вже тиждень не імпортує газ з РФ. Це вперше з 1974 року

24 жовтня єврокомісарка з енергетики заявила, що Європа готова перезимувати без російського газу.

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