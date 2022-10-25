В Європи виявилося більше газу, ніж вона може використати, - Bloomberg
Європа накопичила більше газу, ніж потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою
Про це повідомило видання Bloomberg.
Стало відомо, що газові сховища майже заповнені ще до того, як європейці встигли підняти температуру в своїх оселях. Ціни на газ також різко знизилися і становлять менше третини свого літнього піку.
Проте ризики ще попереду: багато що залежить від погоди, і різке похолодання швидко змусить Європу почати використання запасів. Уряди також стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть перевернути ринок, проте наприкінці жовтня континент знаходиться в кращій формі, ніж політики могли сподіватися.
Читайте також: РФ припинить постачання всіх енергоресурсів до ЄС після початку опалювального сезону, - експерт Рябцев
М'яка погода поки що допомагає обмежити попит, але європейські політики стурбовані тим, що більш низькі ціни на газ - порівняно з літнім піком - призведуть до зростання споживання, коли температура знизиться.
"Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме щонайменше до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання", - сказав Джакомо Масато, провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії "Illumia"
Окрім цього, за оцінками, скорочення попиту на газ у 2022 році оцінюється приблизно на 7-9%, "в основному коштом відключення великих промислових споживачів". Однак це не досягає цільового показника ЄС у 15%.
- Нагадаємо, як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль в українських сховищах достатньо газу для опалювального сезону
- Італія вже тиждень не імпортує газ з РФ. Це вперше з 1974 року
- 24 жовтня єврокомісарка з енергетики заявила, що Європа готова перезимувати без російського газу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.63
Купівля 39.63Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.25Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе