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В Європи виявилося більше газу, ніж вона може використати, - Bloomberg

25 жовтня, 2022 вiвторок
18:58
Економіка Північний потік газ

Європа накопичила більше газу, ніж потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою

Про це повідомило видання Bloomberg.

Стало відомо, що газові сховища майже заповнені ще до того, як європейці встигли підняти температуру в своїх оселях. Ціни на газ також різко знизилися і становлять менше третини свого літнього піку.

Проте ризики ще попереду: багато що залежить від погоди, і різке похолодання швидко змусить Європу почати використання запасів. Уряди також стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть перевернути ринок, проте наприкінці жовтня континент знаходиться в кращій формі, ніж політики могли сподіватися.

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М'яка погода поки що допомагає обмежити попит, але європейські політики стурбовані тим, що більш низькі ціни на газ - порівняно з літнім піком - призведуть до зростання споживання, коли температура знизиться.

"Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме щонайменше до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання", - сказав Джакомо Масато, провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії "Illumia"

Окрім цього, за оцінками, скорочення попиту на газ у 2022 році оцінюється приблизно на 7-9%, "в основному коштом відключення великих промислових споживачів". Однак це не досягає цільового показника ЄС у 15%.

  • Нагадаємо, як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль в українських сховищах достатньо газу для опалювального сезону
  • Італія вже тиждень не імпортує газ з РФ. Це вперше з 1974 року
  • 24 жовтня єврокомісарка з енергетики заявила, що Європа готова перезимувати без російського газу.

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ЄС
газ
Європа
війна з Росією
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