Про це сказав в ефірі Еспресо експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

"РФ вдасться до найжорсткіших дій в сенсі припинення постачання будь-яких енергоносіїв після початку опалювального сезону, коли температура буде нижче нуля. Буде припинено постачання і українською, і турецькою гілкою в бік Європи та постачання південною та північною гілкою нафтопроводу "Дружба", - зазначив він.

Рябцев зауважив, що Європа не замерзне.

"Спекулянти піднімуть котирування газові і нафтові та можуть бути проблемою із закупівлею. Щодо ресурсу - цей шантаж уже не спрацює, як він міг спрацювати у 2005 році чи у 2008 році. Зараз Європа не настільки залежить від постачання енергоносіїв. Якщо рік назад це було 36%, то зараз - за найбільшими розрахунками 9%. Цю цифру компенсують, якщо ні, то зменшать обсяги споживання. Завдяки співучасті громадян у тих рішеннях, які схвалює уряд. Якщо уряд закликає громадян щось робити, то вони це роблять", - підсумував експерт.