Газпром пригрозив Нафтогазу санкціями за арбітраж, Вітренко відповів

Про це повідомила пресслужба "Газпрому".

Російська компанія заявила, що відкидає всі вимоги Нафтогазу щодо арбітражу. У Газпромі вважають, що "ненадані українською стороною послуги не повинні та не будуть оплачуватися". Хоча транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах "качай або плати" – тобто незалежно від фізичних обсягів транзиту Газпром зобов’язаний його оплатити.

Як заявляє російська сторона, Нафтогаз нібито безпідставно відмовився виконувати свої транзитні зобов'язання через ГВС "Сохранівка". Хоча Україна пропонувала альтернативний варіант.

Газпром вважає ініціювання арбітражу Нафтогазом "недружнім кроком і продовженням несумлінної поведінки української компанії". Там заявили, що"подальші спроби Нафтогазу домагатися розгляду спору в МАС можуть призвести до того, що російські органи державної влади матимуть усі підстави для запровадження щодо компанії Нафтогаз режиму санкції та внесення до санкційного переліку осіб".

Як стверджують у Газпромі, це означатиме заборону для Газпрому виконувати перед Нафтогазом зобов'язання за вчиненими правочинами, включно зі здійсненням фінансових операцій. Фактично це унеможливить оплату за транзит газу.

Сьогодні очільник Нафтогазу Юрій Вітренко відповів росіянам. Він зазначив, що заява Газпрому з погрозами є ще одним прикладом зневаги росіян до верховенства права. Вона вкотре доводить, що Газпром є інструментом незаконної агресивної війни РФ проти України. Відтак, у своїй заяві Газпром викривляє інформацію та маніпулює нею.

Далі Вітренко подає аргументи Нафтогазу, через які компанія звертається у міжнародний арбітраж:

"Нафтогаз послався на форс-мажорні обставини у зв’язку з транзитом газу через точку входу "Сохранівка", оскільки вона контролюється збройними силами Росії. Натомість ми запропонували транзит через точку входу "Суджа" без жодних додаткових витрат для російської сторони. Отже, Нафтогаз був готовий надати необхідні послуги, проте Газпром відмовився ними скористатися. Всупереч твердженням Газпрому, контракт не дає йому права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов’язань форс-мажорними обставинами, які зазначив Нафтогаз".

Також він додав, що арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому Газпрому.

"Відповідно до чинної угоди, Газпром визнав право Нафтогазу звертатися до арбітражу у випадку виникнення спорів. Коли Нафтогаз реалізовує це право, це є звичайною реалізацією договірного права, а не "недружнім актом". Погроза Газпрому про накладення російських санкцій проти законного використання Нафтогазом цього права вкотре доводить тісний зв’язок між Газпромом та російською державою і ставить під загрозу весь міжнародний механізм мирного розв’язання спорів, учасником якого Росія є відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року", - написав Вітренко.

Відзначимо, що Газпром уже програв один арбітраж Нафтогазу. На ньому він відстоював формулу "бери або плати".

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