Про це повідомляє Головне управління розвідки в телеграмі.

"Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70% та "приватна охоронна організація Стаф-центр" з часткою 30%", — йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідка вважає, що це продовження "гонки озброєнь", між основними політичними гравцями РФ. Зазначається, що прикладом стала ПВК Вагнера, що належить Євгенію Пригожину.

Зазначається, що при створенні "організації" уряд РФ посилається на закон "про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації".

Згідно з цим законом, розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної "організації" не може бути меншим ніж 50%.