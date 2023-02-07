Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики констатують, що Кремль продовжує відмовляти Євгену Пригожину, який фінансує приватну військову компанію Вагнера, в легітимності та владі в Росії.

В ISW вважають, що новим доказом цього, є те, що 6 лютого суд в Москві відмовився визнати Пригожина власником і засновником ПВК Вагнера після повторного розгляду його позову проти російського журналіста Олексія Венедиктова.

Пригожин ще у червні 2021 року подав до суду на Венедиктова, намагаючись спростувати заяву журналіста про те, що він є власником ПВК Вагнера.

Тоді суд визнав інформацію недостовірною.

19 січня 2023 року Пригожин спробував скасувати рішення суду, стверджуючи, що Венедиктов не брехав. Ймовірно, він зробив це для того, аби компенсувати зниження свого впливу після заміни вагнерівців навколо Бахмута підрозділами регулярної армії РФ.

"Це підтверджує, що зменшення залежності російської армії від сил Вагнера навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Пригожина в найближчому оточенні Кремля", - дійшли висновку в ISW.