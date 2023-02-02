Міноборони РФ може намагатися обмежити участь ПВК Вагнера у майбутніх операціях, — ISW
ПВК Вагнера знизила темпи вербування в'язнів, аналітики ISW вважають, що причиною може бути спроба Міноборони РФ обмежити участь угруповання у майбутніх операціях
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У повідомленні йдеться, що за статистикою кількість в'язнів у російських тюрмах з листопада 2022 року зменшилась на 6 тисяч, в той час, як з вересня до жовтня їх кількість зменшилась на 23 тисяч. Зазначається, що саме на цей період припала активна діяльність ПВК Вагнера з вербування "зеків".
ISW заявляє, що зменшення кількості вербувань може бути показником того, що Міністерство оборони РФ намагається посунути ПВК Вагнера від подальших наступальних дій.
Також на меншу кількість мобілізацій може впливати поганий фізичний стан більшості російських в'язнів.
- Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції стосовно офіційного визнання ПВК Вагнера терористичною організацією.
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