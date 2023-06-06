Про це повідомляє Укрінформ.

На п‘ять місць у Радбезі претендує шість держав. Від африканських країн на два місця, які нині займають Габон і Гана, претендують Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону на місце ОАЕ — Південна Корея, від Латинської Америки замість Бразилії — Гаяна, від Східної Європи на одне місце замість Албанії — Словенія та Білорусь.

Як повідомили в секретаріаті Радбезу, усі шість кандидатів уже були членами РБ раніше: Алжир – тричі, Гаяна і Республіка Корея – двічі, Білорусь, Сьєрра-Леоне і Словенія – по одному разу. Цього року лише у східноєвропейській групі відбудуться вибори на конкурсній основі: за місце в Радбезі змагатимуться Словенія та Білорусь.