Генасамблея ООН 6 червня планує оновити склад Радбезу: серед претендентів – Білорусь
Генеральна Асамблея ООН у вівторок, 6 червня, проведе вибори нових непостійних членів Ради Безпеки на період 2024-2025 років: серед претендентів – Білорусь
Про це повідомляє Укрінформ.
На п‘ять місць у Радбезі претендує шість держав. Від африканських країн на два місця, які нині займають Габон і Гана, претендують Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону на місце ОАЕ — Південна Корея, від Латинської Америки замість Бразилії — Гаяна, від Східної Європи на одне місце замість Албанії — Словенія та Білорусь.
Як повідомили в секретаріаті Радбезу, усі шість кандидатів уже були членами РБ раніше: Алжир – тричі, Гаяна і Республіка Корея – двічі, Білорусь, Сьєрра-Леоне і Словенія – по одному разу. Цього року лише у східноєвропейській групі відбудуться вибори на конкурсній основі: за місце в Радбезі змагатимуться Словенія та Білорусь.
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