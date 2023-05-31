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Безпека ЗАЕС має передбачати повну демілітаризацію та деокупацію, - Кислиця в ООН про план Гроссі 

31 травня, 2023 середа
06:26
Війна з Росією Сергій Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що принципи гарантування ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, захопленій військами РФ, мають передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС.

Росія продовжує активно використовувати атомну станцію у воєнних цілях, розмістивши там близько 500 солдатів і 50 одиниць важкого озброєння. Військова техніка, боєприпаси та вибухові речовини розташовані в турбінних залах енергоблоків 1, 2 та 4, наголосив Кислиця.

У своєму виступі на Радбезі ООН дипломат заявив, що Україна бере до уваги п'ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, сформульованих гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

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"Ми беремо до відома принципи генерального директора, спрямовані на сприяння забезпеченню ядерної безпеки на ЗАЕС... Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою щодо повної демілітаризації та деокупації станції", - зауважив він.

За словами Кислиці, вони мають включати:

  • виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції
  • гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України
  • гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані

Україна вважає за необхідне включити ці елементи в нову резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, якщо такий документ буде запропоновано для ухвалення на її наступній сесії.

Крім того, Кислиця нагадав, що радіаційна та ядерна безпека є першим пунктом Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Засідання Радбезу ООН щодо ЗАЕС

У вівторок, 30 травня, відбулося засідання Ради Безпеки ООН, скликане партнерами України ­– Францією та Еквадором, – на якому розгадалася ситуація на Запорізькій АЕС.

Так, постпред РФ Василь Небензя заявив, що країна розраховує, що МАГАТЕ засудить дії Києва, який "неодноразово підводив світ до межі ядерного інциденту". А Росія має намір вжити всіх можливих заходів для посилення безпеки ЗАЕС і "гранично жорстко відповідатиме на будь-які атаки Києва на ЗАЕС та Енергодар", додав він.

Натомість генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на засіданні представив оновлений план гарантування безпеки ЗАЕС. Серед принципів:

  • жодних атак будь-якого роду з території станції чи проти неї
  • інфраструктура ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище чи база для важкого озброєння
  • не можна піддавати ризику подачу електроенергії з електростанції за межі об'єкта, зовнішнє електропостачання має залишатися доступним і безпечним
  • усі структури, системи й компоненти, необхідні для безпечної експлуатації об’єкта, мають бути захищені від нападів чи диверсій
  • не слід вживати жодних дій, які б підривали ці принципи

Ситуація на Запорізькій АЕС

ЗАЕС була захоплена росіянами ще 4 березня 2022 року. Окупанти намагалися під'єднати її до енергосистеми РФ, але не змогли, проте змусили зупинити енергоблоки, щоби енергія не потрапляла на територію України. З того часу станція кілька разів опинялась відрізаною від ліній постачання живлення та переходила на дизель-генератори. На її території окупанти створили військову базу, а український персонал постійно перебуває під жорстким тиском.

Наприклад, 19 травня 2023 року війська РФ завдали ударів з артилерії по місцевості біля Енергодару, де проживає більшість працівників ЗАЕС. А в ніч на 22 травня на Запорізькій АЕС внаслідок ворожого терористичного обстрілу відключилась остання високовольтна лінія передачі. Згодом на станції відновили живлення.

Крім того, окупантів на ЗАЕС більше, ніж персоналу станції. Загарбницькі війська б'ють співробітників ЗАЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Дехто з людей навіть потрапляє до лікарень.

Натомість 26 травня у ГУР повідомили, що російські окупанти найближчим часом готують "ядерні провокації" на Запорізькій атомній електростанції.

Вже 31 травня в Енергоатомі заявили про посилення тиску на працівників Запорізької АЕС. Окупанти катують, шантажують та залякують робітників. Під тортурами росіяни змушують їх підписувати контракти.

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деокупація України
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