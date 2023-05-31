Про це повідомляє Енергоатом.

Рашисти суттєво посилили пошук тих українських атомників, які мужньо тримаються вже понад рік та не підписують трудові договори із фейковими російськими організаціями.

"Окупанти катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором. Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з рашистами", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі також нагадали єдиний шлях для припинення російського беззаконня на ЗАЕС.

"Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору – Енергоатому – це єдиний шлях припинення російського беззаконня на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки", - наголошує Енергоатом.