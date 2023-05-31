Ситуація на ЗАЕС: росіяни посилили тиск на працівників - катують, шантажують та залякують
Російські окупанти посилили тиск на працівників Запорізької АЕС і під тортурами змушують їх підписувати контракти
Про це повідомляє Енергоатом.
Рашисти суттєво посилили пошук тих українських атомників, які мужньо тримаються вже понад рік та не підписують трудові договори із фейковими російськими організаціями.
"Окупанти катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором. Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з рашистами", - йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі також нагадали єдиний шлях для припинення російського беззаконня на ЗАЕС.
"Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору – Енергоатому – це єдиний шлях припинення російського беззаконня на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки", - наголошує Енергоатом.
- ЗАЕС була захоплена росіянами ще 4 березня. Окупанти намагалися під'єднати її до енергосистеми РФ, але не змогли, проте змусили зупинити енергоблоки, щоби енергія не потрапляла на територію України. З того часу станція кілька разів опинялась відрізаною від ліній постачання живлення та переходила на дизель-генератори. На її території окупанти створили військову базу, а український персонал постійно перебуває під жорстким тиском.
- В ніч на 22 травня на Запорізькій АЕС внаслідок ворожого терористичного обстрілу відключилась остання високовольтна лінія передач. Згодом на станції відновили живлення.
- Окупанти б'ють співробітників ЗАЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Дехто з людей – у лікарні у важкому стані.
- 26 травня у ГУР повідомили, що російські окупанти найближчим часом готують "ядерні провокації" на Запорізькій атомній електростанції.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 30 травня, представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе