General Electric вироблятиме в Індії двигуни для винищувачів Tejas
Аерокосмічний підрозділ компанії General Electric заявив про підписання угоди з індійською держкомпанією Hindustan Aeronautics щодо виробництва двигунів для винищувачів військово-повітряних сил країни
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що угода передбачає потенційне спільне виробництва двигунів F414 GE Aerospace в Індії. Їх планують використовувати для живлення винищувачів Tejas.
Утім компанія Hindustan Aeronautics раніше повідомляла про те, що планує використовувати ці двигуни для другого покоління легких бойових літаків. Вона також зазначала, що веде переговори щодо внутрішнього їх виробництва.
У травні Reuters писало, що адміністрація президента США Джо Байдена готова була підписати угоду, що дозволила б General Electric виробляти реактивні двигуни для індійських військових літаків.
Довідково. General Electric - найбільший у світі виробник різних видів техніки, зокрема локомотивів, енергетичних установок, авіаційних двигунів, газових турбін, медичного обладнання тощо. У 1986 році компанія почала співпрацювати з Hindustan Aeronautics і з Агентством аеронавігаційного розвитку. У такий спосіб вона підтримала розробку індійських легких бойових літаків з двигунами F404.
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