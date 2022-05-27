Генерал Ходжес запевняє, що наприкінці літа українці відкинуть росіян на позиції 23 лютого

Генерал заявив, що для перемоги однієї зі сторін слід розв'язати логістичні проблеми.

"Ми знаємо з історії, що війна — це випробування волі та логістики. Ми знаємо, що українці володіють волею, яка набагато переважає волю російських вояків", - наголосив Ходжес.

"Я вважаю, що логістичні можливості росіян погіршуються, в той час, як можливості українців навпаки. І коли буде правильне положення, російські сили впадуть, буде кульмінація. Я думаю, це, швидше за все, відбудеться в серпні", - сказав генерал.

"За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій ті були 23 лютого", - прогнозує Ходжес.

"Я вважаю, що довгострокова мета (росіян. - Ред.) залишається незмінною — зруйнувати Україну, знищити саму ідею України як держави. Саме тому вони депортували сотні тисяч людей. Саме тому вони руйнують міста. Саме тому вони роблять усе, щоб знищити економіку України. При цьому росіяни діють у середньовічному стилі, обстрілюючи артилерією маленькі й великі міста. І вони надалі робитимуть це, вбиваючи тисячі українців. Тому так важливо, щоб США були з Україною до перемоги".

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