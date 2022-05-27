У Москві не відмовилися від планів "взяти Київ", - росЗМІ

Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела в адміністрації Володимира Путіна.

"Як стверджують джерела "Медузи", попри те, що результати російської армії явно не відповідають початковим планам Москви, у Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва і навіть сподіваються на повномасштабну перемогу у війні.

У внутрішньополітичному блоці адміністрації президента РФ – на тлі просування російських військ на Донбасі – знову виникла надія, що Москва може за кілька місяців "довести війну в Україні до перемоги".

Два варіанти розвитку ситуації

"Програмою-мінімум" для "оголошення перемоги" Кремль наприкінці травня 2022 року вважає контроль російськими військами усієї території Донецької та Луганської областей, — пише "Медуза". - Назагал росіяни наблизилися до цього результату: зараз під контролем України залишилося 5 відсотків території Луганщини й понад 40 відсотків Донецької областей.

"Програмою-максимум", як і колись, передбачено взяття під контроль Києва. При цьому наступ російських військ на столицю України провалився ще у березні. Росія відвела війська з цього напрямку (залишивши після себе численні свідчення воєнних злочинів). Військові експерти від початку вторгнення вказували, що взяття Києва апріорі було ілюзорною метою, оскільки Росія сконцентрувала для цього замало сил".

Однак, як пише "Медуза", за словами її співрозмовників з Кремля, вище керівництво Росії, як і раніше, не відмовилося від цієї мети. "Ми все одно їх (українців. - ред.) доколупаємо. Швидше за все, до осені все завершиться", - вважає один зі співрозмовників видання.

Думка Кремля — думка партії

"Схожі настрої, — пише "Медуза", — ширяться не тільки у Кремлі, але й в керівництві "Єдиної Росії". Секретар генеральної ради партії Андрій Турчак регулярно виїжджає на Донбас і навіть особисто встановив російський прапор на адміністрації селища у Запорізькій області, яке зайняла російська армія".

Можуть кинути у бій строковиків, але загальної мобілізації не планують

Співрозмовники "Медузи" вказують, що у російського керівництва залишається простір для маневру: наприклад, на війну можуть відправити строковиків. Повідомлення про загибель рекрутів з'являються від початку вторгнення, та, за даними військових експертів, це винятки. "Наразі воюють здебільшого контрактники. Їх вистачає для відносного повільного просування. Але якщо рухатися швидше, можна залучити строковиків. Це ж все одно армія", - роздумує джерело видання. І додає: загальної мобілізації в Росії очікувати не варто. Кремль остерігається йти на такий крок, оскільки він може вдарити по рейтингу влади і особисто Путіна.

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