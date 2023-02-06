Генерал Сирський розповів, завдяки чому Бахмут став для росіян "неприступною фортецею"
Бахмут Донецької області став неприступною фортецею для росіян завдяки природному ландшафту та інженерному обладнанню. ЗСУ використовують усі можливості для оборони
Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Бахмутський район і саме місто нами готувались до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога", - пояснив він.
"Продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів", - додав Сирський.
Він наголосив, що ЗСУ використовують усі можливості, щоби "знищувати найкращі підрозділи противника".
- 3 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не здадуть Бахмут.
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