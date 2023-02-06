Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Бахмутський район і саме місто нами готувались до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога", - пояснив він.



"Продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів", - додав Сирський.

Він наголосив, що ЗСУ використовують усі можливості, щоби "знищувати найкращі підрозділи противника".