Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

За добу рашисти завдали 2 ракетних, 7 авіаударів та понад 35 обстрілів з реактивної системи залпового вогню.

"Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне", – йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках - без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

На Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області рашисти завдали ударів з танків та артилерійських систем різних типів, так само окупанти обстрілюють Краматорський напрямок – поблизу Білогорівки, Дружелюбівки, Дворічної, Роздолівки та Ямполя. На Бахмутському – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе. Також на Авдіївському – Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупанти гатили з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах понад 30 населених пунктів, серед яких Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.

На Південнобузькому – постраждали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога.

"Російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють шляхом представників так званих силових структур, що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи федеральної служби безпеки Російської Федерації", – доповідає пресслужба.

ЗСУ за минулу добу відбили атаки рашистів поблизу населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Українська авіація завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

"Ракетні війська і артилерія за добу уразили 4 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, ще 2 об’єкти протиповітряної оборони, а також 10 інших важливих об’єктів противника", - додають у Генштабі.

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