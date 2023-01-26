Генпрокурор Костін призначив трьох нових заступників
Генеральний прокурор України Андрій Костін 26 січня представив колективу ОГП своїх нових заступників і окреслив їхні завдання
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. За даними сайту ОГП, з вересня 2022 року Хоменко обіймав посаду заступника генпрокурора, а до цього працював керівником Київської обласної прокуратури.
"Одним із головних завдань першого заступника визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки", - зазначили в пресслужбі.
Заступником генпрокурора призначено Антона Войтенка, який раніше очолював Львівську обласну прокуратуру.
"Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері", - окреслили в ОГП завдання нового заступника генпрокурора.
"На посаду ще одного заступника генерального прокурора призначено Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора", - зазначили в пресслужбі.
Там зазначили, що Літвінова й надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.
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