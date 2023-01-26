Генпрокурор Костін призначив трьох нових заступників

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. За даними сайту ОГП, з вересня 2022 року Хоменко обіймав посаду заступника генпрокурора, а до цього працював керівником Київської обласної прокуратури.

"Одним із головних завдань першого заступника визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки", - зазначили в пресслужбі.

Заступником генпрокурора призначено Антона Войтенка, який раніше очолював Львівську обласну прокуратуру.

"Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері", - окреслили в ОГП завдання нового заступника генпрокурора.

"На посаду ще одного заступника генерального прокурора призначено Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора", - зазначили в пресслужбі.

Там зазначили, що Літвінова й надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

24 січня генеральний прокурор України Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка, який, за даними журналістів, провів новорічні канікули в Іспанії.

23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.

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