Генпрокурор Костін звільнив свого заступника Симоненка, який провів новорічні канікули в Іспанії
Генеральний прокурор України Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка, який, за даними журналістів, провів новорічні канікули в Іспанії
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.
Раніше одне з українських видань опублікувало розслідування, в якому з'ясувало, що Симоненко провів 10-денну відпустку в Іспанії. За даними ЗМІ, Симоненко виїхав з України 30.12.2022 через ПП "Краківець", а повернувся - 08.01.2023. Фото з відпочинку дружина заступника генпрокурора публікувала в Instagram.
Автомобіль, на якому подорожував Симоненко, зареєстрований на компанію ТОВ "ХОЛДИНГ "ГРАНД ГОТЕЛЬ", яка належить дружині відомого львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.
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