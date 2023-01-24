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Генпрокурор Костін звільнив свого заступника Симоненка, який провів новорічні канікули в Іспанії

24 січня, 2023 вiвторок
10:36
Україна Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка, який, за даними журналістів, провів новорічні канікули в Іспанії

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.

Раніше одне з українських видань опублікувало розслідування, в якому з'ясувало, що Симоненко провів 10-денну відпустку в Іспанії. За даними ЗМІ, Симоненко виїхав з України 30.12.2022 через ПП "Краківець", а повернувся - 08.01.2023. Фото з відпочинку дружина заступника генпрокурора публікувала в Instagram. 

Автомобіль, на якому подорожував Симоненко, зареєстрований на компанію ТОВ "ХОЛДИНГ "ГРАНД ГОТЕЛЬ", яка належить дружині відомого львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.

  • Про можливе звільнення Симоненка напередодні повідомляв нардеп Ярослав Железняк.
  • 23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.

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Новини
Офіс генпрокурора
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