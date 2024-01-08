Революція Гідності відбулася майже 10 років тому, але питання гідності продовжує залишатися актуальним. Наприклад, генеральний прокурор Андрій Костін у 10-ту річницю початку ЄвроМайдану заявив: "Забезпечити покарання за всі злочини проти українців, вчинені під час Революції Гідності — наш незмінний пріоритет. І за останній рік для цього зроблено багато".

Проте 13 грудня 2023 року Дніпровський суд Києва закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності.

Це означає, що Офіс генерального прокурора виявився неспроможним представити докази провини цих колишніх співробітників МВС до злочинів під час Революції Гідності.

Як тут не пригадати про "великий обмін" 2019 року, коли зразу 5 колишніх беркутівців поїхали до так званих ДНР та ЛНР попри те, що слідство проти них не було завершено.

Читайте також: Діти генпрокурора "страждають" за Україною у Нью-Йорку та на Лазуровому березі

Цілком можливо, що з України зможуть зникнути Бетлій та Козачишин, адже так чи інакше за межі України виїжджають чимало чоловіків призовного віку.

Відтак постає логічне питання: чи будуть співпрацювати з Україною іноземні партнери у питанні притягнення до відповідальності представників Росії, якщо наша держава виявилася неспроможною покарати тих, хто вчинив найгучніший злочин — розстріл мирних людей у середмісті Києва? Хто повірить генеральному прокурору та його Офісу?

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.