Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Президент Байден і генеральний секретар Столтенберг розглянуть підготовку до саміту (НАТО – ред.), у тому числі зусилля щодо подальшого зміцнення Альянсу", - поінформувала представниця адміністрації США.

Вона уточнила, що йдеться, зокрема, про посилення можливостей НАТО зі стримування й оборони. Крім того, сторони "обговорять підтримку Альянсом України на тлі жорстокої агресивної війни РФ".