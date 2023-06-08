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Генсек НАТО планує візит до Байдена: говоритимуть про саміт Альянсу та Україну

8 червня, 2023 четвер
04:10
Війна з Росією Блінкен і Столтенберг

Білий дім офіційно анонсував візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Вашингтона 12 червня та його зустріч із Джо Байденом, на якій ітиметься, зокрема, про підтримку України

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Президент Байден і генеральний секретар Столтенберг розглянуть підготовку до саміту (НАТО – ред.), у тому числі зусилля щодо подальшого зміцнення Альянсу", - поінформувала представниця адміністрації США.

Вона уточнила, що йдеться, зокрема, про посилення можливостей НАТО зі стримування й оборони. Крім того, сторони "обговорять підтримку Альянсом України на тлі жорстокої агресивної війни РФ".

  • Також з візитом у Вашингтон цього тижня прибуде прем’єр Великої Британії. Ріші Сунак переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО.
НАТО
США
допомога Україні
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