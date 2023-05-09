Генсек ООН Гутерреш вважає, що мир між Україною та Росією неможливий

Про це він заявив в інтервʼю виданню El Pais

Гутерреш вважає, що зараз в Україні та Росії "переконані, що можуть перемогти". За його словами, саме тому сьогодні немає умов для припинення вогню.

"Ми намагаємось вести діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України. Але зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів", - заявив Гутерреш.