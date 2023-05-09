Генсек ООН Гутерреш вважає, що мир між Україною та Росією неможливий
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що сьогодні немає жодних шансів укласти мир між Україною та Росією
Про це він заявив в інтервʼю виданню El Pais
Гутерреш вважає, що зараз в Україні та Росії "переконані, що можуть перемогти". За його словами, саме тому сьогодні немає умов для припинення вогню.
"Ми намагаємось вести діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України. Але зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів", - заявив Гутерреш.
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