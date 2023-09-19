Генсек ООН Гутерреш заявив, що Росія робить світ незахищеним

Про це пише The Guardian.

За словами генсека ООН, вторгнення РФ в Україну "відкрило наступний етап нашого життя: історичне порушення прав людини, розірвані сім’ї, травмовані діти, розбиті надії та мрії".

Війна в Україні має серйозні наслідки для світу за межами Києва, каже він, вказуючи на завершення "зернової угоди".

Для стабілізації ринків і гарантування продовольчої безпеки світ гостро потребує українських і російських харчових продуктів і добрив, наголосив Гутерреш.

У всьому світі виникають нові ризики, оскільки країни розробляють нову зброю, а ядерне роззброєння зупиняється, зауважив генсек ООН.