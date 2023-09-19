Генсек ООН Гутерреш заявив, що Росія робить світ незахищеним
Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Росія робить світ незахищеним. За його словами, війна в Україні має серйозні наслідки для світу за межами Києва
Про це пише The Guardian.
За словами генсека ООН, вторгнення РФ в Україну "відкрило наступний етап нашого життя: історичне порушення прав людини, розірвані сім’ї, травмовані діти, розбиті надії та мрії".
Війна в Україні має серйозні наслідки для світу за межами Києва, каже він, вказуючи на завершення "зернової угоди".
Для стабілізації ринків і гарантування продовольчої безпеки світ гостро потребує українських і російських харчових продуктів і добрив, наголосив Гутерреш.
У всьому світі виникають нові ризики, оскільки країни розробляють нову зброю, а ядерне роззброєння зупиняється, зауважив генсек ООН.
- Гутерреш на економічному форумі в Давосі заявляв, що не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.
- 19 вересня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія знищила вже стільки українського зерна, якого вистачило б, аби годувати понад 10 млн людей протягом року.
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