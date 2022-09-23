Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 23 вересня російська армія втратила на війні в Україні:

особового складу – близько 56 060 (+550) осіб

танків – 2254 (+18) од.

бойових броньованих машин – 4796 (+20) од.

артилерійських систем – 1355 (+14) од.

РСЗВ – 326 (+8) од.

засобів ППО – 170 (+1) од.

літаків – 254 (+1) од.

гелікоптерів – 219 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9)

крилатих ракет – 240 (+0)

кораблів/катерів – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од.

спеціальної техніки – 126 (+1)

Упродовж 21 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Крім того, повідомляється, що за добу лише зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які рашисти маркують як "Герань-2".

Також Повітряні сили здійснили до 10 авіаударів на різних напрямках.

"Бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі. Винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM2. Уражено до 10 позицій ППО противника", - йдеться в повідомленні.

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