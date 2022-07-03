Генштаб назвав втрати РФ: близько 35 970 військових, 1584 танки та 654 безпілотники
Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ серед особового складу складають 35 970 осіб. Крім того, рашисти залишилися без 3744 БМП, 1584 танки та 654 безпілотники
Про це інформує в фейсбуці Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого по 3 липня загальні втрати противника:
- особового складу ‒ близько 35 970 (+100) осіб
- танків ‒ 1584 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,
- артилерійських систем – 801 (+1) од,
- РСЗВ ‒ 246 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),
- крилаті ракети ‒ 144 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2618 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 64 (+3).
Упродовж 2 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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