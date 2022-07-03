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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Генштаб назвав втрати РФ: близько 35 970 військових, 1584 танки та 654 безпілотники

Генштаб назвав втрати РФ: близько 35 970 військових, 1584 танки та 654 безпілотники

3 липня, 2022 неділя
09:06
війна з Росією На фото знищена військова техніка окупантів

Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ серед особового складу складають 35 970 осіб. Крім того, рашисти залишилися без 3744 БМП, 1584 танки та 654 безпілотники

Про це інформує в фейсбуці Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого по 3 липня загальні втрати противника:

  • особового складу ‒ близько 35 970 (+100) осіб 
  • танків ‒ 1584 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,
  • артилерійських систем – 801 (+1) од,
  • РСЗВ ‒ 246 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 105 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 144 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2618 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 64 (+3).

Упродовж 2 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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Росія
окупанти
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