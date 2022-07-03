Про це інформує в фейсбуці Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого по 3 липня загальні втрати противника:

особового складу ‒ близько 35 970 (+100) осіб

танків ‒ 1584 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,

артилерійських систем – 801 (+1) од,

РСЗВ ‒ 246 (+0) од,

засоби ППО ‒ 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),

крилаті ракети ‒ 144 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2618 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 64 (+3).

Упродовж 2 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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