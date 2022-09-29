Про це Генеральний штаб України повідомляє у facebook.

"Триває підготовка військовослужбовців ЗСУ у Великій Британії у рамках операції INTERFLEX, започаткованої урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, яка є одним із яскравих та дієвих прикладів міжнародної підтримки України. У ході її реалізації заплановано підготувати близько 10 тисяч українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, тренування проводяться на об’єктах навчально-матеріальної бази збройних сил Великої Британії. До проведення занять залучені як інструктори Королівської армії, так і збройних сил Данії, Канади, Нідерландів, Фінляндії, Нової Зеландії та України.

Програма є частиною постійного зобов’язання Британії підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії.

Відзначимо, що найпершою та найбільш активною країною, яка вишколювала українських військових стала Велика Британія.

Українські військовослужбовців пройшли навчання у 14 країнах-партнерах для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

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