Генштаб показав, як Британія навчає українських військових перемагати
У Британії триває підготовка військовослужбовців Збройних Сил України
Про це Генеральний штаб України повідомляє у facebook.
"Триває підготовка військовослужбовців ЗСУ у Великій Британії у рамках операції INTERFLEX, започаткованої урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, яка є одним із яскравих та дієвих прикладів міжнародної підтримки України. У ході її реалізації заплановано підготувати близько 10 тисяч українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, тренування проводяться на об’єктах навчально-матеріальної бази збройних сил Великої Британії. До проведення занять залучені як інструктори Королівської армії, так і збройних сил Данії, Канади, Нідерландів, Фінляндії, Нової Зеландії та України.
Програма є частиною постійного зобов’язання Британії підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії.
- Відзначимо, що найпершою та найбільш активною країною, яка вишколювала українських військових стала Велика Британія.
-
Українські військовослужбовців пройшли навчання у 14 країнах-партнерах для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.84
Купівля 40.84Продаж 41.8
-
EUR
Купівля 39.1Продаж 40.29
- Актуальне
- Важливе